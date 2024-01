L'exvicepresident del Govern Pablo Iglesias / EuropaPress

El periodista Sergio Gregori ha deixat d'aparèixer al programa El Tauler de Canal Red, la plataforma televisiva associada a Pablo Iglesias. El seu comiat va estar precedit per una sèrie de crítiques politicofilosòfiques dirigides cap a l'oportunisme, la submissió política i l'absència de diversitat.

Aquest discurs no devia agradar res a l'antic líder del partit morat, Pablo Iglesias, ja que uns dies després, Gregori va deixar d'aparèixer en emissió.

Dilluns passat, Laura Arroyo el va substituir com a presentadora del programa de Canal Red. Un dia després del seu controvertit discurs, Gregori va compartir en xarxes socials les seves dificultats a la plataforma televisiva, declarant el següent: " Fa molts mesos que no escullo els temes de El Tablero TV. I diversos més en què tampoc planifico les mesos i els seus corresponents tertulians. De facto, vaig deixar de dirigir al juliol".





Laura Arroyo donava les explicacions següents sobre la marxa de Sergio Gregori: "Estem encantades de tenir veus diverses i de donar veu a qui mai no té veu als mitjans de comunicació, però a hores d'ara no acceptarem que s'ataci el que representa Canal Xarxa i als molts companys i companyes que amb molt esforç i molta militància treuen aquest projecte endavant. Gràcies per seguir-nos, gràcies per fer possible Canal Red ”.

Aquest conflicte televisiu ha estat criticat, fins i tot, per Esquerra Unida: