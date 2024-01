Repartiment de temes de la gala 9 / Youtube

Operación Triunfo 2023 va viure aquest passat dilluns la gala 9, en què Cris es va convertir en el setè expulsat del concurs malgrat la seva interpretació de ¿Y quién es él? que va deixar amb llàgrimes la majoria de professors (i espectadors del programa). El percentatge va ser el més just de la història del programa, ja que Bea, la segona nominada de la gala, es va salvar amb el 52,2% dels vots enviats a l'aplicació oficial gràcies a la versió de Make you feel my love.

El nòmada favorit de la gala va ser Lucas , gràcies a la seva actuació d' One way or another de Blondie, però en la versió d'One Direction. Pel que fa als nominats d'aquesta gala, el jurat va decidir posar en dubte la continuïtat de Ruslana, Bea, Álvaro i Paul. Els professors van salvar la primera, que va interpretar miamor amb una gran 'performance' que va perjudicar la seva part vocal, mentre que els companys van salvar la segona, a qui van nominar novament per dir que "imitava" els artistes, en comptes de fer les seves pròpies versions de les cançons.

Álvaro i Paul van cantar precisament junts Amapolas, però el jurat va interpretar que no havien tingut prou connexió, de manera que un dels dos es convertirà el proper dilluns 29 de gener al vuitè expulsat.

De cara a la gala 9, aquestes són les cançons que cantaran els concursants: