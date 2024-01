Álvaro Mayo i Paul en la seva actuació Amapolas / Twitter @OT_Oficial

La gala 8 d'Operación Triunfo 2023 va ser un gran èxit gràcies a les meravelloses actuacions que van deixar els concursants, però es va saldar amb l'expulsió de Cris després d'una grandiosa interpretació de ¿Y cómo es él?

Álvaro i Paul van cantar junts Amapolas, però el jurat va interpretar que no havien tingut prou connexió, de manera que un dels dos es convertirà el proper dilluns 29 de gener al vuitè expulsat.

En el cas d'Álvaro , la cançó escollida per a la seva nominació és I want love de Jessie J, una cançó pop molt ballable en què seria molt rar que no hagi de lluir els seus dots de ball a l'escenari.

Pel que fa a Paul , la seva cançó serà la Session 57 de Bzrp Music Sessions interpretada per Milo J. Aquesta és la tercera cançó de Bizarrap des de començament de concurs, sent Queda't amb Quevedo la primera, que van interpretar com a grupal en la gala 6; i Ptazeta: Bzrp Music Sessions, Vol. 45 la segona, interpretada també pel mateix Paul i Ruslana.