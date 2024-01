Buika a OT 2023

La cantant Buika és coneguda internacionalment per la seva esquisidesa en cantar flamenc, però l'artista tenia un altre do que feia molt temps que ens ocultava: la seva capacitat per jutjar.

Les valoracions de Buika s'han convertit al centre d'OT 2023 i al meme per excel·lència de l'edició. Amb una barreja estranya entre mala llet i afecte, la cantant flamenca fa desfilar els concursants cap a l'altra banda de la passarel·la i, altres vegades, els deixa asseguts al seu seient. Nominats però amb el plaer d'haver estat jutjats per Buika.

Conscients de la necessitat que té la població de rebre una valoració per part de la mítica cantant, l'usuari de X - abans conegut com a Twitter- @Nullisimo ha publicat una guia per rebre una nominació de Buika.

Només necessitaràs la inicial del teu nom, el mes que vas néixer i l'últim dígit del teu telèfon per obtenir una felicitació totalment personalitzada: