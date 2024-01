Operació Triomf / Youtube

Operación Triunfo 2023 va viure aquest passat dilluns la gala 9, en què Álvaro Mayo es va convertir en el vuitè expulsat del concurs, posant el públic dret gràcies a la seva interpretació d' I want love. Per contra, qui perllonga la seva estada a l'acadèmia durant dues setmanes més, com a mínim, és Paul Thin després de cantar la sessió Session 57 de Bzrp Music Sessions interpretada per Milo J.

El nòmada favorit de la gala va ser Naiara, que va cantar La Cigarra amb el seu company aragonès, Juanjo. No obstant això, arribats a aquest punt del programa, aquesta condició no comportava la immunitat, ja que només queden vuit concursants.

Pel que fa als nominats d'aquesta gala, el jurat va decidir posar en dubte la continuïtat de Ruslana, Lucas, Chiara i Paul. Els professors van salvar el darrer, ja que van considerar que havia fet un pas més enllà en la seva faceta artística en involucrar-se en la producció de la base del tema de Bzrp. Aquest suport no va ser l'únic que va rebre, ja que fins i tot el mateix productor de la cançó i Milo J van lloar la seva actuació a les xarxes socials.

D'altra banda, els companys van salvar Ruslana, i per això la menorquina i l'uruguaià seran els que es quedin en dubte durant aquesta setmana.

De cara a la gala 10 , aquestes són les cançons que cantaran els concursants: