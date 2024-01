Chiara i Lucas, els nominats de la gala següent / Twitter @OT_Oficial

Els concursants d' Operación Triunfo 2023 van tornar a marcar-se un galOT gràcies a les actuacions que van signar els nou nois i noies, tot i que van acabar la nit sent vuit perquè Álvaro Mayo va acabar sent l'expulsat de la gala 9 després de la seva interpretació d' I want love .

Chiara va ser nominada per Pablo Rouss sense pràcticament una justificació per part del jurat, simplement dient que no havia estat de les actuacions més destacades, mentre que Buika va sentenciar a Lucas perquè havia desafinat diverses vegades a la cançó.

En el cas de Chiara , la cançó escollida per a la seva nominació és You Oughta Know d'Alaniss Morissette, una cançó mítica de fa més de 15 anys en què la menorquina espera tornar a recuperar l'essència amb què va entrar al programa.

Pel que fa a Lucas , la seva cançó serà I don't want to miss a thing d'Aerosmith, una balada rock que és pràcticament un himne al panorama internacional.