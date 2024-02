Operació Triomf / Youtube

Operación Triunfo 2023 va viure aquest passat dilluns la gala 10, en què Chiara es va convertir en la novena expulsada del concurs. Tot i treure a la llum la seva versió més rockera amb el tema You oughta know, no va aconseguir convèncer el públic i aquest va decidir que Lucas, i la seva versió d' I don't wanna miss a thing, es quedés amb un 67% dels vots .

El nòmada favorit de la gala va ser Paul Thin , qui va cantar Paenamorar. Tot i això, la condició de favorit és 'anecdòtica', en el sentit que ja no hi ha ni immunitat ni nominats . En aquesta gala, es van triar els tres primers finalistes mitjançant votacions del jurat i la tria dels professors.

Per notes, Naiara i Juanjo van aconseguir la puntuació més alta, per la qual cosa es van assegurar el bitllet directe a la final del programa, que tindrà lloc el proper 19 de febrer. Tot i això, el claustre de professors va decidir que el tercer finalista havia de ser Paul Thin.

Una de les polèmiques va ser la puntuació que va rebre Ruslana , que va acabar sent l'última a la classificació. Les xarxes van esclatar d'indignació, ja que la noia de 18 anys ha protagonitzat alguns dels números més destacats de l'edició, com Slomo o miamor , entre d'altres.

De cara a la gala 11 , aquestes són les cançons que cantaran els concursants:

Grupal: Aire - Pedro Marín

- Pedro Marín Paul Thin: Fiebre - Bad Gyal

- Bad Gyal Ruslana : Let me out - Dover

: - Dover Lucas : Mariposa tecnicolor - Fito Paez

: - Fito Paez Bea : Bette Davis Eyes - Kim Carnes

: - Kim Carnes Martin : Murder on the dancefloor - Sophie Ellis-Bextor

: - Sophie Ellis-Bextor Naiara : Let's get loud - Jennifer López

: - Jennifer López Juanjo: El patio - Pablo López

COM S'ESCOLLIRAN ELS TRES FINALISTES RESTANTS?

A la gala del proper dilluns 12 de febrer, Naiara, Juanjo i Paul actuaran d'exhibició, ja que tenen el seu lloc assegurat a la gran final. Tot i això, els que se la juguen són Ruslana, Bea, Martin i Lucas, ja que un es quedarà a les portes de l'última gala.

Per tant, els tres finalistes restants s'escolliran de la manera següent:

El jurat deliberarà per escollir un finalista entre els quatre 'nominats'.

deliberarà per escollir un finalista entre els quatre 'nominats'. Els professors escolliran el cinquè finalista entre els tres restants.

escolliran el cinquè finalista entre els tres restants. El públic decidirà qui és el sisè finalista entre els dos concursants restants.

D'aquesta manera, ja estaran decidits els sis concursants que poden assolir la glòria i ser el guanyador o guanyadora d'OT 2023.