'Eufòria' no és un plagi d'Operación Triunfo': això és el que diu la sentència

OT 2023. Foto: Prime Video

La fallada judicial recent en el cas presentat per Toni Cruz i Josep Maria Mainat contra la Corporació Catalana dels Mitjans Audiovisuals (CCMA) i la productora Veranda ha suposat un dur revés per als creadors de l'icònic programa Operación Triunfo.

Aquests productors van portar els tribunals a la CCMA al·legant que el programa de talents Eufòria , emès per TV3, era un plagi del seu famós format que ha estat transmès amb èxit en cadenes com La 1, Telecinco ia la plataforma Prime Video.

Tot i això, la magistrada Montserrat Morera ha conclòs que no s'ha presentat "cap prova" que recolzés la reclamació d'autoria sobre el format Eufòria. En la seva sentència, s'especifica que ni Cruz ni Mainat van inscriure el format al registre de la propietat intel·lectual ni figuren com a autors d' Operación Triunfo .

La resolució detalla que no hi ha "cap prova o indici que permeti considerar que es tracta d'una obra ideada o creada" pels demandants, i tampoc no s'estableix "de quins percentatges" serien autors. Els productors van intentar argumentar que la seva autoria era notòria a causa del seu rol mediàtic a la productora, però la jutgessa va considerar que aquesta notorietat no substitueix la manca de documentació formal. Atès que és una sentència en primera instància, hi ha la possibilitat que sigui recorreguda.

Un aspecte clau assenyalat per la magistrada és que Cruz i Mainat van llicenciar l'1 de maig del 2022 a Gestmusic els drets d'explotació del format Operación Triunfo a Espanya i Andorra per un període de quatre anys. A més, hi ha una llicència mundial d'explotació signada el 25 de novembre del 2015, prorrogable anualment, que cobreix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual del format.

Segons la sentència, "Gestmusic Endemol és la cessionària exclusiva de tots els drets patrimonials sobre el format d' OT , i per tant, és la que té la legitimació activa per exercir les accions legals esmentades a la demanda". Això implica que l?empresa actual dels exmembres de La Trinca no té dret a reclamar.

Tot i que Gestmusic podria presentar una demanda, fins ara no s?ha involucrat en el procés judicial. La sentència no aborda directament si hi ha plagi, però durant l?audiència, tres dels quatre pèrits consultats van opinar que Eufòria no és una còpia d'Operación Triunfo .

TV3 sempre ha sostingut que hi ha diferències substancials entre els dos programes. Per exemple, a Eufòria s'inclou un “VAR musical” que analitza les segones veus i pot influir en la nominació dels concursants. A més, a diferència d' Operación Triunfo, els participants d' Eufòria no resideixen en una acadèmia, cosa que elimina el component de reality present en el format de Cruz i Mainat. D'altra banda, els demandants afirmen que el component de formació i desenvolupament musical en una acadèmia és un element distintiu suficient per considerar que TV3 s'ha apropiat del format original.