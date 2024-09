Multen al mitjà de Javier Negre per filtrar fotos de la filla d'Óscar Puente sent menor

Foto: Mediaset

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha imposat una sanció de 5.000 euros a Estat d'Alarma (EDA TV) , el mitjà de comunicació dirigit per Javier Negre , per la publicació indeguda d'una fotografia de la filla menor del ministre de Transports , Óscar Pont . La imatge, difosa sense el consentiment adequat, pertanyia a Carmen, filla de Puente, que en aquell moment tenia 17 anys.

El cas es remunta al 8 de juliol del 2023, quan EDA TV va publicar un reportatge titulat "Cacen Óscar Puente amb una altra dona", en què s'insinuava que el ministre havia estat vist al festival MadCool amb una dona que no era la seva parella habitual.

Al llarg del reportatge, s'utilitzaven frases com "en companyia d'una dona maca amb cabell fosc", cosa que va alimentar especulacions i rumors a les xarxes socials sobre la vida personal de Puente. Molts usuaris van arribar a afirmar que el ministre estava sent infidel i fins i tot van insinuar que l'acompanyant era una prostituta, quan en realitat era la seva filla.

Davant la difusió d'aquestes afirmacions i la publicació de la fotografia, Óscar Puente va decidir presentar una denúncia davant de l'AEPD en representació de la seva filla. L'Agència, després d'analitzar el cas, va concloure que EDA TV havia infringit l' article 5.1.c del Reglament general de protecció de dades (RGPD). Aquest article estableix que les dades personals han de ser tractades de manera "adequada, pertinent i limitada al que és necessari en relació amb les finalitats per a les quals són tractades", un principi conegut com a "minimització de dades". En la seva resolució, l'AEPD va argumentar que la imatge de la menor no complia aquests requisits.

A més, la resolució de l'AEPD assenyala que el 24 de maig de 2024 la notícia i la imatge seguien disponibles al canal de Telegram d'EDA TV, cosa que demostra una manca de diligència per part del mitjà per retirar-ne el contingut.

EDA TV va argumentar davant l'AEPD que la imatge estava pixelada i no permetia identificar la filla de Puente. Tot i això, l'AEPD va concloure que la imatge feia identificable la menor per la publicació de trets distintius com a part del seu cos o els cabells.

L'AEPD va ser clara en la seva resolució en destacar que, fins i tot si hi hagués hagut consentiment de l'afectada o dels seus representants, la publicació no hauria estat lícita. La difusió de la imatge d'un menor a mitjans de comunicació només es justifica si no hi ha risc de dany a l'interès del menor, cosa que en aquest cas no es complia.

Javier Negre i el mitjà Estat d'Alarma

Javier Negre, periodista i fundador d'Estat d'Alarma, és conegut per les seves declaracions polèmiques i pel seu estil de periodisme confrontatiu. Aquest no és el primer incident en què el seu mitjà s'enfronta a problemes legals. Altres vegades, EDA TV ha estat criticat per la difusió de continguts considerats polèmics o que han generat controvèrsies en l'àmbit públic.

La sanció de l'AEPD suposa un revés significatiu per a l'Estat d'Alarma i la reputació en l'àmbit del periodisme digital a Espanya. Tot i que el mitjà ha tingut un creixement notable en termes de seguidors i visualitzacions, aquest tipus d'incidents pot afectar la percepció pública i la confiança dels usuaris al mitjà.