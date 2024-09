Quin serà el futur de 'La Voz de Galicia' després de la mort de Santiago Rey?

Familiars i amics s'acomiaden de Santiago Rey Férnández-Latorre durant la seva vetlla al museu Santiago Rey Fernández-Latorre. Foto: EuropaPress

Un dels motius que expliquen aquesta absència d'informació oficial és el que és recent de la mort, demà fa una setmana. Segons marca la Llei, fins que no hagin passat 15 dies des de la mort no es pot demanar el certificat de defunció, que és imprescindible per iniciar el procés d'herència i, obtingut el certificat d'últimes voluntats, permet als hereus obtenir-ne una còpia autoritzada del testament davant del notari corresponent.

Cal tenir en compte, a més, que està en marxa un procés d'eleccions sindicals, que s'espera que s'acabi els propers mesos.

La qüestió de què passarà amb La Voz de Galicia no és fútil, ni políticament ni econòmicament. És el grup de comunicació més influent de Galícia, també és un ocupador notable, amb uns 700 treballadors; uns 500, aproximadament al diari.

El que va passar a La Voz no passa a totes les empreses cada dia. Santiago Rey Fernández Latorre va morir sent administrador únic de Corporación Voz de Galicia SL, propietari del 100% de les accions i president de la fundació que porta el seu nom i que podria ser la destinatària de les accions. La hipòtesi que més estudien les diverses fonts del sector consultades -organismes professionals, treballadors, ex-treballadors, sindicalistes, etc.- és que el magnat hagi llegat les accions a la seva Fundació en un intent que la propietat no es desvinculi del tot ni de la família ni de Galícia.

Relgues de funcionament del patronat

Mort el president vitalici, el patronat queda format pel vicepresident Roberto Blanco Valdés (el catedràtic de dret constitucional de la USC que fa dècades que és clau a les pàgines d'opinió), el secretari Manuel Areán Lalín (professor i advocat molt proper a Santiago Rey) i set patrons entre els quals estan directius del diari com Lois Blanco Penas (director general de La Voz) o Xosé Luis Vilela Conde (el director del diari al qual Santiago Rey va incorporar al patronat fa només uns mesos). L'única dona del patronat és Salomé Fernández-San Julián Martínez, la segona dona de Santiago Rey. Els estatuts de la Fundació estableixen que el patronat és el competent per alienar béns.

Per a la venda de béns immobles, com són les accions, els estatuts exigeixen “dues terceres parts dels membres assistents sempre que, a més, suposi la majoria absoluta del nombre de membres”. És a dir, gairebé tots els membres d'un patronat en què es rumoreja hi pugui haver incorporacions, es parla que potser vinculades a l'esfera de l'empori corunyès Inditex , que va estar representat al màxim nivell a la vetlla de Sabón; per la presidenta, Marta Ortega, la seva mare Flora Pérez i el CEO Óscar García Maceiras.