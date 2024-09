José Manuel Calvo, l'últim ex d''El País' que fitxa per 'The Objective'

Foto: Twitter / @JMCalvoRoy

The Objective , el mitjà dirigit per Álvaro Nieto, ha iniciat el nou curs amb la incorporació de José Manuel Calvo , que va ser número dos d'Antonio Caño durant la seva etapa a El País. Segons ha revelat Confidencial Digital, Calvo assumeix el càrrec de Director de Qualitat a The Objective, en un moviment que reforça el planter d'exdirectius i periodistes del grup Prisa en aquest digital.

Al seu nou lloc, Calvo serà responsable de garantir que els continguts del medi mantinguin alts estàndards de qualitat. Per això, s'encarregarà de revisar i editar els textos abans de la seva publicació, assegurant que els articles compleixin els requisits de precisió, claredat i estil establerts pel mitjà. Aquest enfocament en la qualitat busca millorar el producte informatiu, assegurant que tot allò publicat a The Objective estigui “perfecte”, segons assenyalen fonts internes.

Calvo compta amb una àmplia trajectòria al Grup Prisa, on va començar la seva carrera a la Cadena SER i després va passar a El País , on va ocupar el càrrec de director adjunt. Tot i això, la seva sortida de Prisa es va produir després de l'arribada de Pedro Sánchez a la Moncloa.

Un equip d'ex d'El País es consolida a The Objective

Amb Calvo ja són diversos els noms destacats d' El País que s'han integrat a The Objective. L'equip inclou Juan Luis Cebrián (expresident), José Luis Sainz (exconseller delegat), Antonio Caño (exdirector), Luis Prados (ex subdirector), Álvaro Nieto (exredactor en cap), i altres periodistes i columnistes com Luca Costantini, Fran Serrato, Fernando Savater, Fèlix d'Azúa, Francesc de Carreras, Antonio Elorza, Javier Rioyo, Rosa Cullell, Ricardo Dudda, Amelia Castella, Victòria Carvajal, Ignacio Vidal Folch, i Bosco Esteruelas. Aquest nucli de professionals destaca per la seva àmplia experiència en el periodisme espanyol i la seva influència a l'àmbit mediàtic.

Reorganització del Comitè Editorial

Antonio Caño, exdirector d' El País , lidera el Comitè Editorial de The Objective. Aquest organisme també ha incorporat figures destacades com Fernando Savater, Félix de Azúa i Francesc de Carreras. A més de Caño, el comitè compta amb Álvaro Nieto, director de The Objective, i Paula Quinteros, editora de la web.

El comitè es completa amb la periodista i economista Victòria Carvajal; David Mejía, responsable del podcast 'Vidas cruzadas'; i Ricardo Dudda, editor de la revista 'Letras Libres'.