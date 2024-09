Mediapro mou fitxa: negocia la pròrroga del contracte per seguir amb Gol TV

Foto: EuropaPress

Mediapro està negociant el seu últim moviment: estendre el contracte de lloguer de Gol TV a Veo Televisión, que expirava el 2025. Això arriba dos mesos després d'haver hagut de renunciar al canal per no indemnitzar Unidad Editorial, segons ha comunicat Confidencial Digital.

Les converses per a la pròrroga encara no s'han acabat, però fonts properes a la negociació asseguren que s'han fet passos importants.

La raó darrere aquesta pròrroga és la necessitat de Mediapro d'utilitzar Gol TV per emetre els partits de LaLiga sobre els quals té drets. Aquesta decisió es produeix després que els consellers del Partit Popular a RTVE votessin en contra de pagar a Mediapro la quantitat sol·licitada per emetre les trobades a La 2.

Gol TV va arrencar fa gairebé una dècada, vuit anys per ser més concrets, a través d'una freqüència llogada a Veo Televisión i, als inicis, se centrava en esports en directe com ara futbol, tennis, motociclisme i esports extrems.

Tot i això, el 12 d'agost de 2022, el canal es va transformar en Gol Play, ampliant la seva programació amb continguts no esportius com sèries, cinema i entreteniment, amb figures destacades com Felipe del Campo, Manolo Lama, Jordi Domínguez i Gemma Soler.

A més d'emetre esdeveniments esportius en directe, com ara boxa, UFC, el Mundial de Futbol Sub-17 i partits en obert de LaLiga i la Primera Divisió Femenina, el canal ha buscat diversificar la seva oferta per captar un públic més ampli.

Ara faltarà veure si podreu estendre el contracte per continuar emetent tota aquesta oferta d'esports o les negociacions acabaran en paper mullat.