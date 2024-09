Audiències: 'El Hormiguero' tanca la setmana amb Antonio Banderas i per sobre de 'La Revuelta'

Antonio Banderas va tornar al plató del Hormiguero. Foto: Antena 3

L'espècie de Barça-Madrid en què s'ha convertit el cara a cara entre els programes de David Broncano i Pablo Motos va viure, dijous passat 19, un nou episodi que es va endur el d' Antena 3 . L'últim dia de la setmana (aquest divendres cap dels 2 no fa programa), doncs, és una nova victòria d'Atresmedia sobre la cadena pública.

Amb la visita d' Antonio Banderas i Marta Ribera al plató d' El Hormiguero , el programa de Motos va encadenar el segon triomf consecutiu, amb una audiència mitjana de 2.117.000 espectadors i una quota de pantalla del 16,7%.

Per la seva banda, La Revuelta marca mínims al seu vuitè programa, llastat pels grans resultats dels partits de la Champions. Així, el programa d'humor de TVE va obtenir un 15,6% de share per a 2.016.000 espectadors de mitjana. La waterpolista Paula Leitón va ser entrevistada per l'humorista de Jaén.

El resultat de la setmana, empat