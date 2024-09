Audiències: 'La Revuelta' guanya clarament a 'El Hormiguero' en el dia de la Mercè

La victòria al dimarts 24 va ser per a Broncano. Foto: Europa Press / Canva Pro

La Revuelta recupera el lideratge sobre El Hormiguero a l' access prime time . El programa de David Broncano va aconseguir un 15,6% de quota i 2.049.000 espectadors en la seva emissió de dimarts passat 24 de setembre, que va comptar amb la participació de l'actor Eduard Fernández i el cantaor Israel Fernández.

Tot i que és el seu share més baix fins ara (empatat amb el lliurament de dijous 19), el format de TVE es converteix en l'emissió més vista del dia, liderant la seva franja horària i superant el seu competidor d'Antena 3 per 3,6 punts a coincidència estricta. Aquesta és la seva segona victòria més àmplia en aquest aspecte clau per determinar el guanyador de la nit, sent la diferència més gran la del dilluns 16, quan va guanyar per 4,4 punts.

Tot això passa en una jornada especialment fluixa per a El Hormiguero. El programa de Pablo Motos, que va tornar a incloure dos blocs de publicitat de dos minuts en els primers deu minuts d'emissió, va registrar un 13,3% de quota de pantalla i 1.710.000 espectadors amb la visita de Ricardo Darín. menys competitiu des de començament de temporada.

A més, la seva nova derrota en estricta competència davant de La Revuelta reforça la conclusió que s'ha vist en els primers 10 enfrontaments entre tots dos programes: que, per ara, l'espai d'Antena 3 només aconsegueix imposar-se al de La 1 quan compta amb convidats especialment mediàtics i poc habituals.

Les dades d'audiència