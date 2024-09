Audiències: empat entre 'La Revuelta' i 'El Hormiguero' en una gran nit de 'Gran Hermano'

Ricardo Castella, Broncano i Grison. Foto: Europa Press

El darrer duel de la setmana entre El Hormiguero i La Revuelta ha estat molt igualat. Tots dos programes van empatar en nombre d'espectadors, amb una diferència mínima de 4.000 (2.069.000 davant 2.065.000). Encara que Pablo Motos es va imposar en quota de pantalla (16,3% davant 15,9%), David Broncano va liderar a la franja exacta en què els dos espais van coincidir (16,4% davant 15,1%).

La cantant Laura Pausini va ser la convidada al programa de Motos, mentre que Merche García, una jove bicampiona del món d'Arts Marcials Mixtes (MMA) va desfilar per la proposta de l'humorista andalús.

En aquesta situació de riu regirat entre els dos xous va emergir un dels vaixells insígnia de Telecinco , Gran Hermano, que va acabar dijous 26 de setembre com l'espai més vist amb un 16,6% de la quota de pantalla.

Com passa cada setmana, aquest dijous són els últims enfrontaments entre Broncano i Motos, ja que no fan programa els divendres.

Bogeria a la gala 4 de Gran Hermano

GH va arribar el dia 26 passat a la seva quarta gala, que va arrencar amb l'expulsió de Laura que va abandonar la casa entre llàgrimes.

No obstant això, el que ningú esperava va ser que hi va haver una segona expulsió i va ser Nerea qui va veure com el seu camí al concurs arribava al final.

L'altre moment destacat de la nit va ser que Edi va posar punt final al seu breu però intens idil·li amb Violeta després de besar-s'hi al llarg d'aquesta setmana mentre compartia llit i carícies amb Elsa.