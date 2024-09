A més de la meitat d'adolescents els costa de distingir les 'fake news'

Foto: CanvaPro de christianhorz i perfectwave

Més de la meitat de la població adolescent a Espanya tenen dificultats per identificar quan una notícia és falsa. Així es desprèn d'un informe de Save the Children sobre desinformació i l'exposició a discursos d'odi de nens i adolescents a l'entorn digital realitzat en el marc de la campanya #DretsSinConnexió en el marc del Dia Internacional de l'Accés Universal a la Informació celebra el 28 de setembre.

Un dels principals resultats que presenta aquesta anàlisi és que el 60% dels adolescents utilitza les xarxes socials com a principal mitjà per accedir a la informació, al mateix nivell que la televisió i per davant d'altres mitjans de comunicació com la premsa online (32 %), la ràdio o la premsa en paper (9% i 5% respectivament).

Pel que fa a les xarxes socials i els creadors de contingut, un 16% dels adolescents considera que són sempre una font fiable d'informació, percentatge que puja al 70% que pensa que ho poden ser en determinades ocasions.

Si es desagrega per gènere, s'aprecia com els nois confien més en aquests perfils: un 23% considera que són una font fiable d'informació davant d'un 9% de les noies. L'organització ha denunciat que l'exposició a aquests continguts "vulnera de manera directa el dret de la infància i l'adolescència a una informació veraç i segura, un dret essencial que cada vegada està més en joc".

"Si bé internet ha democratitzat l'accés a la informació, també ha facilitat la proliferació de contingut erroni i perjudicial, que perpetua estereotips negatius, models irreals de vida i fomenta discursos d'odi. Aquesta exposició, juntament amb la deshumanització que caracteritza sovint les relacions al món digital i que provoca comportaments que no es tindrien a l'entorn físic, fa que els nois siguin especialment vulnerables a aquests continguts", ha indicat Catalina Perazzo, directora d'Incidència Política i Social de Save the Children.

Un altre aspecte que preocupa l'organització és el relacionat amb les fal·leres: el 51% dels adolescents no sabria identificar sempre quan una notícia és falsa. A més, encara que sospitin que es tracta d'una notícia falsa, un de cada 4 adolescents directament no la contrasta, mentre que un 56% d'adolescents recorrerien a familiars i amics per comprovar-ne la veracitat.

"Ens preocupa que aquests familiars i amics també s'estiguin informant a través de les mateixes fonts, cosa que podria crear un efecte bombolla i ampliar el risc de perpetuar informació falsa", ha comentat Perazzo.

L'anàlisi també ha assenyalat un altre risc que afecta la infància i l'adolescència a l'entorn digital i que impacta de forma directa la seva salut mental és l'exposició permanent, a través de les xarxes, a representacions ideals de determinats estils de vida, estàndards de bellesa i, en el cas de les noies especialment, la sexualització del cos femení.

L'organització ha recordat que, encara que aquesta exposició constant de la vida privada com a model de negoci ja existia a la televisió i la premsa tradicionals, "el món digital fa que qualsevol pugui arribar a fer-ho, fet que suposa que el concepte d'intimitat adquireix ara un nou significat".

"La validació pública de l'autoexposició que realitzen els i les influencers pot provocar que nois i noies repliquin aquestes conductes i que acabin compartint aspectes més personals o fotos íntimes o sexualitzades. Això tendeix a passar més en el cas de les nenes i adolescents, que a causa dels estereotips sexistes poden sentir que s'han d'emmotllar als cossos públicament desitjables", assenyala Perazzo.

Diferències de contingut i discurs per gènere

L'estudi de Save the Children també recull una anàlisi de diversos perfils d'homes i dones streamers per comparar les diferències en els discursos sobre la base del gènere, també entre les seves comunitats de seguidors.

En el cas dels creadors de contingut nois que s'analitzen, s'observa que tenen més seguidors per norma general i mostren diferents tipus de conductes de risc, com ara compartir comentaris sexuals recurrents, fer referència habitual a la pornografia o fer ressenyes de videojocs de contingut eròtic o pornogràfic.

A més, als xats dels seus canals de stream són freqüents les referències misògines, els missatges que banalitzan el consum de drogues o les actituds d'assetjament davant els que mostren rebuig cap al que diu el streamer.

En el cas de les creadores de contingut, tenen per norma general un nombre de seguidors més baix, i totes s'han hagut d'enfrontar a atacs a les seves xarxes per diversos motius: per defensar víctimes d'abusos, visibilitzar maltractaments d'una exparella o per no complir certs estereotips estètics. Irene Fields, creadora de continguts de videojocs, afirma que ella ha patit aquest tipus d'assetjament a les seves xarxes.

"Jo he rebut molts comentaris violents en aquest món només per ser una noia del tipus 'ves-te'n a la cuina', 'què fas jugant si hauries d'estar netejant' o fins i tot m'han arribat a desitjar que patís una agressió sexual, cosa que creua els límits".

Segons la seva opinió, "cal una educació per aprendre a utilitzar les noves tecnologies, ja que tot avança molt de pressa i no ens podem quedar enrere, i ja no només per saber-les utilitzar, sinó també per a altres coses com per exemple on buscar bé la informació, perquè molta sembla real i no ho és”, assegura.

Davant d'aquestes dades, l'organització ha demanat desplegar totes les mesures que recull la Llei Orgànica de Protecció a la Infància i Adolescència davant de la Violència (LOPIVI) per proporcionar entorns segurs a la infància a l'entorn digital alhora que es garanteix que es compleixen tots els drets.

Save the Children aposta per educar en un ús responsable i segur d'internet i les noves tecnologies, que inclogui eines que els ajudin a avaluar la fiabilitat i credibilitat de les fonts d'informació a l'entorn digital, a identificar i contrastar la informació no veraç ja entendre els mecanismes que s'amaguen després de la propagació dels discursos d'odi.

A més, considera que "la quantitat de missatges misògins i models sexistes que es difonen a la xarxa i que afecten de forma diferenciada a nois posa de manifest la necessitat urgent d'una educació en igualtat i una educació afectivosexual reglada i progressiva, que revindiqui la igualtat entre homes i dones i combati els estereotips de gènere també al món digital”.

"Perquè aquestes mesures facin efecte han de col·laborar tots els actors implicats, com són les administracions públiques i les empreses tecnològiques, però també les famílies i els centres educatius. Només si totes les parts implicades remem en la mateixa direcció es podrà garantir que nens, nenes i adolescents tinguin accés a una informació veraç, segura i diversa, i podrem protegir els seus drets", ha afegit Perazzo.

L'estudi es va fer amb la participació de 3.315 adolescents a partir de 14 anys a Espanya i cinc grups de discussió formats per 27 nens, nenes i adolescents, amb representació d'edats de 10 a 17 anys. A més, Save the Children ha comptat amb la col·laboració de persones expertes i professionals del sector, des de treballadores socials que aborden patologies relacionades amb l'abús de la tecnologia a creadors de serveis web.