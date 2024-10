Marc Goméz es converteix en el nou director de comunicació de la Fundació "la Caixa"

Format en periodisme, Gómez va començar la seva carrera a CriteriaCaixa fa cinc anys com a responsable de comunicacions. Foto: Linkedin

Marc Gómez ha estat nomenat nou director de Comunicació de la Fundació ”la Caixa”. D'aquesta manera, assumeix la comunicació institucional de l'entitat i el braç inversor, CriteriaCaixa. Aquest nomenament destaca la confiança dipositada a Gómez, que ha desenvolupat una trajectòria destacada dins de l'organització des del 2019.

Format en periodisme, Gómez va començar la seva carrera a CriteriaCaixa fa cinc anys com a responsable de comunicacions. El 2020, va ser promogut a la Fundació, on va dirigir la Comunicació Financera, gestionant la informació relacionada amb els seus projectes i activitats en aquest àmbit. Abans d'unir-se a la Fundació, va treballar durant catorze anys a Abertis, una de les principals participades de CriteriaCaixa, i sis anys com a cap de Comunicació al Grup Catalonia. La seva àmplia experiència al sector el converteix en una peça clau per impulsar l'estratègia comunicativa de la Fundació en un context d'expansió i desafiaments nous.

El nomenament de Gómez es produeix després de la jubilació de Jesús Nemesio Arroyo , que, durant dues dècades, va liderar les àrees de Comunicació, Màrqueting i Reputació Corporativa a la Fundació «la Caixa». Sota la seva direcció, l'entitat es va consolidar com un referent en iniciatives socials, científiques, educatives i culturals, destinant gairebé 7.000 milions d'euros a projectes socials els darrers 15 anys.

Gómez assumeix la responsabilitat en un moment crucial, ja que la Fundació compta amb un pressupost rècord de 600 milions d'euros per a l'any 2024 destinats a iniciatives socials. A més, CriteriaCaixa, un dels hòldings inversors més importants d'Europa, continua compromès a finançar les activitats socials de la Fundació. El grup, liderat per Isidre Fainé i Ángel Simón , acaba de presentar el seu Pla Estratègic 2025-2030, l'objectiu del qual és reforçar el seu impacte al panorama financer europeu i consolidar el seu paper en la creació de valor social.