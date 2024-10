Audiències: 'La Revuelta' tanca setembre amb un triomf sobre 'El Hormiguero'

Broncano va continuar aclarint: "Això ve d'alguna cosa interna nostra, però no és que ens hagin renyat per res. Estem tots molt tranquils. Alguna cosa s'ha traspaperat internament, però vaja, que a RTVE ningú ens ha cridat l'atenció". Tot i el tema, posar-se seriosos no va amb ells, i aviat va arribar el moment de fer broma sobre el malentès de RTVE: "Com sempre estem amb segones intencions... Jo entenc que ens hem passat de la ratlla, però..." . I així, van llançar la primera broma directa.