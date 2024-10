Audiències: 'El Hormiguero' capgira els últims resultats i supera 'La Revuelta' l'1 d'octubre

Pablo Motos i Ana Mena. Foto: El Hormiguero

Encara que La Revuelta de David Broncano segueix aconseguint excel·lents resultats a l'access prime time, dimarts passat 1 d'octubre va caure per sota del 15% de share per primera vegada des de la seva estrena a la cadena pública. El programa va marcar el mínim tant en quota de pantalla com en nombre d'espectadors.

En aquesta emissió, La Revuelta va aconseguir un 14,5% de share i una audiència mitjana de 1.937.000 espectadors, la seva dada més baixa des del debut. A més, va començar dos minuts més tard de l'habitual a causa de l'extensió del Telediario, provocada per l' atac d'Iran a Israel. Tot i això, va liderar la seva franja horària (21:42-22:53).

L'Hormiguero , per la seva banda, es va imposar en termes globals amb un 15,6% de share i 2.054.000 espectadors, sent el més vist del dia i liderant també la seva franja (21:55-23:08).

A la franja d'estricta coincidència (21:55-22:53), Broncano va superar per una dècima El Hormiguero, amb un 14,7% davant el 14,6% del programa d'Antena 3. És important assenyalar que La Revuelta comença sense competència en el primer tram, mentre que El Hormiguero arrencava després d'un bloc publicitari.

Motos, doncs, va aconseguir la victòria amb la seva entrevista a la cantant Ana Mena, mentre que els germans Iker i Eneko Pou, alpinistes, van ser els convidats a TVE.