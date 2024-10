Audiències: 'La Revuelta', amb Ana Mena, aconsegueix la seva victòria més gran sobre 'El Hormiguero'

Mena, abandonant el plató de 'La Revuelta'. Foto: X (@LaRevuelta_TVE)

És Ana Mena un talismà i una garantia de victòria? És una pregunta legítima per fer-se, ja que La Revuelta de David Broncano va ser el programa més vist del dimecres 2 d'octubre passat al cara a cara contra El Hormiguero de Pablo Motos.

Però no només hi va haver una victòria: la del segon dia del desè mes de l'any va ser la diferència més gran que hi ha hagut fins ara entre les dues grans apostes de TVE i Antena 3 a la franja posterior a l'emissió dels informatius. El programa de David Broncano va acabar amb un 17,7% d?audiència, mentre que el de Pablo Motos va obtenir un 13,6%.

Dóna la casualitat que la visita de la cantant d'Estepona al programa de Broncano arriba 24 hores després de la seva entrevista amb Motos... i en totes dues ocasions, on l'artista andalusa ha estat el programa més vist de la nit.

Broncano, no obstant, tenia més cartes amagades, ja que després de l'entrevista amb la coneguda cantant va tenir una secció amb dues dones més que no necessiten presentació: María Patiño i Belén Esteban.

La Revolta : 17,7% i 2.355.000 espectadors

: 17,7% i 2.355.000 espectadors El Hormiguero : 13,6% i 1.756.000 espectadors

