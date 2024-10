Audiències: Omar Montes dona sort a 'El Hormiguero', que tanca la setmana guanyant

Montes i Motos. Foto: El Hormiguero

La setmana televisiva que acaba, que ha estat a cavall entre setembre i octubre, ha arribat al final amb la millor notícia per a Pablo Motos i El Hormiguero: la visita d'Omar Montes al plató del programa d'Antena 3 li va servir per aconseguir una clara victòria sobre La Revuelta. De fet, el programa de Motos va obtenir la victòria a share ia la franja en què va competir amb el de David Broncano.

Montes va anar a xerrar amb Motos per presentar la seva pròxima gira amb què estarà recorrent-se tot Espanya. Durant l'entrevista, ha deixat moments de tota mena. Un dels més profunds ha arribat poc després de començar, quan ha fet una reflexió sobre el costat més negatiu de tenir diners. "La gent pensa que el més normal és que pagui jo", ha dit.

Per la seva banda, Broncano va entrevistar Manuel Turizo, que amb tota la confiança del món, li ha deixat el telèfon a David perquè aquest esbrinés quant de temps es passa amb el mòbil a la mà. I és que els smartphones analitzen cada pas que fas i pots veure en quines aplicacions has estat més temps o si has estat centenars d'hores veient fotos a les xarxes socials.

Els resultats

El Hormiguero : 16,4% i 2.028.000 espectadors

: 16,4% i 2.028.000 espectadors La Revuelta: 15% i 1.914.000 espectadors

El minut d'or

Curiosament, a la jornada del passat 3 d'octubre no va ser per a cap de les 2 propostes de la nit. Tot i això, també se'l va endur un programa d'Antena 3, Pasapalabra , a les 21:02 amb 2.503.920 espectadors i un 23.8 % de share.