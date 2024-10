Audiències: 'La Revuelta' recupera el camí de la victòria a l'estrena de la setmana

Broncano saluda Coello. Foto: La Revolta

La setmana televisiva ha començat amb una victòria de David Broncano sobre Pablo Motos ; La Revuelta ha superat El Hormiguero en l'episodi del dilluns 7 d'octubre.

Tot i l'absència de Grison, la proposta de TVE es va imposar amb les visites de les actrius Marta Aledo i Dafne Fernández i del jugador del campió mundial de pàdel Arturo Coello.

Per part seva, Motos havia optat per l'argentí Franco Colapinto, pilot de Formula1, que va tenir algun petit frec amb el presentador pel seu escàs coneixement del mundial d'automobilisme.

Les dades de share i audiència

La Revuelta : 15,8% de quota de pantalla i 2.122.000 espectadors

: 15,8% de quota de pantalla i 2.122.000 espectadors El Hormiguero : 15,5% de quota de pantalla i 2.029.000 espectadors

Minut d'or

De nou, el minut d'or va ser per a un programa d'Antena 3 ... però no per al de motos. En aquest cas, se'l va emportar La ruleta de la suerte, a les 14:56 amb 2.602.890 espectadors i un 29% de share.