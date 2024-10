Manuel Sala, nomenat nou president de la IFABC

Foto: OJD

Durant la 31a Assemblea General d'aquest organisme mundial celebrada a Bucarest (Romania) els dies 2 i 3 d'octubre 2024, es va triar el nou Comitè Executiu, compost pels representants d'Àustria, Brasil, EUA, Regne Unit, França, Alemanya, Índia, Romania i Espanya. Manuel Sala, auditor amb més de 30 anys d'experiència en el mesurament d'audiències, que ocupa el càrrec de Director General d'OJD i és membre del Comitè Executiu d'IFABC des del 2014, va posar en relleu en les primeres paraules com a President electe, que a aquest escenari de ràpids canvis tecnològics, la indústria reconeix el paper dels auditors de mitjans i demana la seva implicació en la creació d'estàndards i de nous serveis perquè el mercat publicitari tingui informació fiable.

Va assenyalar que s'obren noves oportunitats per a les organitzacions adscrites a IFABC, com l'obligació derivada del Reglament Europeu de Llibertat de Mitjans (EMFA per les sigles en anglès) que els sistemes de mesurament d'audiència que operen als països de la Unió Europea es auditin anualment.

I augura que es generaran nous serveis d'auditoria davant dels reptes que l'ús generalitzat d'eines d'intel·ligència artificial suposen en la generació d'informació i en les audiències, cosa que implica que “el valor de la transparència sigui avui més necessari que mai”.

El nomenament va ser recolzat unànimement pels països membres de la IFABC, fet que suposa un reconeixement internacional a la línia d'actuació professional que OJD Espanya amb les seves àrees de negoci (auditoria de la difusió de premsa escrita, dels mitjans digitals, d'exterior, d'esdeveniments, de sistemes de mesurament d'audiència en línia, auditoria de plans de mitjans, etc.) ve desenvolupant.

OJD España pertany des de l'inici a la federació internacional, destacant per la innovació en els seus serveis, així com per la utilització en el treball d'estàndards acordats pel sector publicitari. Aquest any es compleix el 60è aniversari, sent una de les organitzacions més longeves d'Europa juntament amb el Regne Unit, França i Alemanya.