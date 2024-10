Audiències: 'La Revuelta' s'imposa a 'El Hormiguero' en una nit amb resultats baixos

Broncano, a l'entrevista amb Hovik Keuchkerian i Milena Smit. Foto: X (@LaRevuelta_TVE)

El duel entre David Broncano i Pablo Motos de dimarts 8 d'octubre passat va tenir un resultat sorprenentment baix, ja que cap dels dos va aconseguir els dos milions d'espectadors en la seva habitual lluita pel lideratge del prime time. Aquesta feblesa va ser aprofitada per Jorge Javier Vázquez, que va marcar un nou rècord amb el seu programa Gran Hermano: límite 48 horas express.

La Revolta es va consolidar com a líder de la seva franja, aconseguint prop del 15% de share gràcies a la visita dels protagonistes d'El hoyo 2. Això va inclinar novament la balança a favor del còmic de TVE en la seva competència particular per les audiències.

Tot i que Hovik Keuchkerian va aparèixer la setmana passada a El Hormiguero, la seva participació a La Revuelta, juntament amb Milena Smit, va garantir un nou lideratge en audiències per al programa produït per El Terrat i Encofrados Encofrasa. El xou va superar la competència amb una mitjana de 1.957.000 espectadors, cosa que va representar un 14,9% de share.

En total, 4.784.000 espectadors van sintonitzar en algun moment amb el programa de la cadena pública, destacant particularment a la franja d'edat de 25 a 44 anys, on va aconseguir un excel·lent 24,6% de quota de pantalla.

El cara a cara

- La Revuelta: 15,4% de share i 2.033.000 espectadors

- El hormiguero: 13,5% de share i 1.782.000 espectadors