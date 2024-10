Audiències: triomf per la mínima de 'La Revuelta' sobre 'El Hormiguero'

Jordi Mollà va ser convidat del 9 d'octubre. Foto: X (@LaRevuelta_TVE)

Nit de màxima competència a la batalla per les audiències: David Broncano i Pablo Motos van protagonitzar un dels seus duels més ajustats des de l'arribada de La Revuelta a La 1.

Amb només dues dècimes de diferència, Broncano va aconseguir imposar-se una vegada més sobre El Hormiguero , aconseguint un 16% de quota de pantalla davant del 15,8% de Motos. En una estratègia repetida, RTVE va perllongar el programa de La Revuelta més enllà de les 11 de la nit, aconseguint així el lideratge de la seva franja amb 2.087.000 espectadors i una audiència total que va superar els 5,1 milions en algun moment del xou.

Aquesta victòria suposa una fita per a Broncano, que per primera vegada ha vençut tres dies consecutius a Pablo Motos des que va començar el seu camí a La 1 . Per la seva banda, El Hormiguero de Motos va reunir una mitjana de 2.036.000 espectadors i va ser vist per més de 4,9 milions en total. Tot i que el programa d'Antena 3 no va aconseguir el primer lloc, va mostrar la seva solidesa en començar amb un 11,7% de quota i tancar amb més del 20%, destacant la seva capacitat de captar l'audiència a mesura que avançava l'emissió.

A la franja de coincidència directa entre tots dos programes, des de les 21:55 fins a les 23:05, Broncano va superar Motos per 1,3 punts, atraient 180.000 espectadors més. Aquesta tendència de domini a la franja compartida s'ha mantingut des de l'arribada de La Revuelta , consolidant el seu èxit en aquest horari clau.