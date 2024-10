Nou revés per a 'El Hormiguero': multada per emetre publicitat encoberta

Foto: Atresmedia, CanvaPro de WEBTECHOPS LLP

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha multat Atresmedia per emetre publicitat encoberta d'una beguda alcohòlica durant el programa El Hormiguero, presentat per Pablo Motos a l'access prime time d'Antena 3.

La sanció es va imposar pel fet que el passat 26 de juny de 2023 , en una entrevista amb el cantant Maluma, van ensenyar imatges d'una beguda alcohòlica, a més d'esmentar-la explícitament. Aquest contingut es va emetre fora de l'horari permès i sense indicar que es tractava de publicitat, cosa que, segons la CNMC, podria haver induït els espectadors a confusió.

L'organisme regulador ha subratllat que aquesta presentació estava "disfressada com a part del contingut del programa d'entreteniment", cosa que vulnera l'article 122.3 de la Llei General de la Comunicació Audiovisual (LGCA), que prohibeix la publicitat encoberta als mitjans de comunicació.

A més, també es va infringir l'article 123.4 de la LGCA, que estableix restriccions específiques per a la publicitat de begudes alcohòliques. Segons aquesta normativa, la promoció de begudes amb més de 20 graus d'alcohol només es pot emetre entre la 1.00 i les 5.00 de la matinada, per evitar fomentar comportaments nocius per a la salut, mentre que aquesta beguda era de 36 graus.

Com a resultat, la CNMC ha imposat dues multes a Atresmedia per un total de 579.374 euros . Tot i això, la sanció s'ha reduït en un 40% a causa del reconeixement exprés de responsabilitat per part de l'empresa (20%) i del pagament anticipat de la sanció (20%).

Aquest tipus de sancions cerca protegir els espectadors, especialment els menors, de continguts que promoguin el consum d'alcohol en horaris d'alta audiència, i de pràctiques de publicitat encoberta que poden confondre el públic. La CNMC continua supervisant de prop el compliment de les normatives audiovisuals per garantir que les comunicacions comercials siguin transparents i respectin els límits legals.