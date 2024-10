Pantomima Full revoluciona les xarxes amb la seva darrera paròdia i Ángel Martín respon amb ironia

Ángel Martín i Pantomima Full - Canva Pro - EP

Pantomima Full ha tornat a sacsejar les xarxes socials aquest divendres amb el seu nou vídeo, una paròdia que ha encès les alarmes a X. L'esquetx ridiculitza un còmic que assegura haver tingut problemes mentals, escrivint llibres sobre la seva experiència i convertint-se en un “guru ” de la salut mental. Les xarxes no van trigar a assenyalar Ángel Martín com el blanc de la sàtira, convertint l'humorista en trending topic.

La sorpresa va arribar quan Ángel Martín, lluny d'ignorar la situació, va decidir respondre amb el seu característic humor: "La primera vegada que ets trending topic et fa il·lusió, la segona també, i després has d'aprendre com que tant et fa", va comentar el ex presentador de Sé el que vau fer , en referència als centenars de missatges que inundaven la xarxa.

Martín va confessar que sol estar al corrent del que se'n diu: "Fes com que no has notat res i si ets en una reunió dius que vas al bany i mires". A més, va reconèixer que es va assabentar que era trending topic pel vídeo de Pantomima Full: “Sóc trending topic per coses que no he fet ni jo i la darrera vegada va ser per un vídeo de Pantomima Full, el del típic famós que escriu un llibre de salut mental i ven la de déu.

El còmic va recordar que ell i els integrants de Pantomima Full, Alberto Casado i Rober Bodegas, van treballar junts en un projecte anomenat SoloComedia , que va acabar en conflicte. "Aquest vídeo tenia morbete perquè com que havíem tingut un projecte junts que va acabar regular, la gent estava en pla 'va el que ha dit'", va explicar Martín.

Tot i això, Ángel Martín ha optat per prendre's la situació amb humor, suggerint que el vídeo no necessàriament anava dirigit a ell: "Potser no anava per mi. Gent popular que ha escrit sobre les seves merdes hi ha moltíssima, el que passa és que jo en porto tres. S'estan venent molt i els diners me'ls quedo, no he muntat una fundació ni res, és una paperassa de la de déu".

Finalment, Martín va fer broma sobre el vídeo i la seva repercussió: "Escriure un altre llibre sobre com no caure al pou si ets trending topic perquè algú es burla de tu per escriure llibres sobre com se surt del pou." Cristina Pedroche, en to de suport, no va dubtar a contestar el còmic a X: "Ets el millor. Sempre. Si treus aquest quart llibre també el compraré".