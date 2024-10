Carlos Sobera reconeix que 'First Dates' no va poder emetre una cita per tenir un participant "molt agressiu" | Europa Press

El programa de cites 'First Dates' ha capturat l'atenció del públic des del seu debut fa més de vuit anys, gràcies al format que combina trobades romàntiques amb situacions inesperades. No obstant això, no totes les cites són aptes per ser emeses. En una recent entrevista al programa de ràdio 'A las bravas', Carlos Sobera, el presentador del programa, va revelar detalls sobre una cita que mai va arribar a veure la llum pública a causa del seu contingut sensible.

El programa es grava a una velocitat constant, amb múltiples cites realitzades diàriament, cosa que permet als productors editar i seleccionar els moments més atractius per als televidents. Tot i això, hi ha ocasions en què el contingut d'una cita resulta massa fort. Sobera va esmentar que, encara que es busca ressaltar allò entretingut, hi ha situacions que no es poden emetre.

Una d'aquestes situacions va involucrar dos homes que es van trobar en una cita. El primer participant, un home de 40 anys, era descrit com “de dretes, molt educat i molt ben vestit”. En contrast, el segon participant tenia afinitats polítiques més properes a l'esquerra, cosa que ja va aixecar certes preocupacions entre l'equip de producció. La directora del programa havia expressat la seva inquietud sobre la possibilitat que la diferència ideològica entre tots dos participants pogués derivar en conflictes.

Durant la cita, el primer participant va preguntar al segon sobre la seva afiliació política, que va respondre que era del PP. Aquest intercanvi va generar una reacció violenta, ja que el primer va manifestar el seu rebuig, afirmant que "mai no es casaria amb algú de dretes i que, encara menys, tindria relacions sexuals amb algú de dretes". Carlos Sobera va descriure el to del primer participant com a "molt agressiu" i "desagradable".

Davant la tensió que s'havia generat, Sobera va prendre la difícil decisió d'interrompre la cita. "No vaig tenir més remei que aturar-lo i demanar-li disculpes perquè ens havíem equivocat. Els vaig dir que se n'anessin cadascun a casa seva", va recordar el presentador. Aquesta intervenció no va ser fàcil per a Sobera, que es va quedar amb una sensació negativa després de l'episodi, afirmant que "això no es va poder emetre mai i jo em vaig quedar amb molt mal cos".