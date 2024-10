Demanen 4 anys de presó per a Saül Gordillo per presumpta agressió sexual

El periodista Saül Gordillo i el seu advocat Carles Monguilod. Foto: EuropaPress

La Fiscalia demana 4 anys de presó, 6 de llibertat vigilada i 10.000 euros en concepte de responsabilitat civil per al periodista Saül Gordillo , en què és la seva segona causa per presumpta agressió sexual, segons l'escrit de qualificació consultat per Europa Press.

La Fiscalia sosté que, després del sopar d'empresa de Nadal del 2022 d''El Principal', que aleshores dirigia ell, els empleats van anar a una discoteca i la víctima, una de les periodistes, va beure alcohol i "presentava símptomes evidents d'estar influenciada pel seu consum, com ara pèrdua de la verticalitat, li costava parlar amb fluïdesa, estava somnolenta i marejada”.

Cap a les 4.30 hores, segons la Fiscalia, tots dos van sortir de la discoteca i van agafar un taxi fins on ell havia aparcat el cotxe, ja que es va oferir a portar-la a casa, i "sense poder precisar-se el lloc exacte, l'acusat mogut per un ànim libidinós" li va practicar sexe oral sense el seu consentiment aprofitant que no tenia capacitat de reacció ni de moviment per l'estat en què estava, segons la Fiscalia.

Carles Monguilod



A preguntes d'Europa Press, el seu advocat, Carles Monguilod, ha dit que està "totalment en desacord" amb aquest relat de fets i que així es veurà al judici, perquè hi ha imatges i pericials mèdic forenses que ho demostren.

És la segona acusació per part d'una periodista del mateix mitjà per presumpta agressió sexual, ja que serà jutjat el 12 de novembre per suposats tocaments a una altra de les seves subordinades a la discoteca, i per això la Fiscalia demana una multa de 9.000 euros.