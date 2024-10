Audiències: 'La Revuelta' comença la setmana guanyant amb la visita de Carolina Marín

Marín i Broncano, en un moment de l?entrevista. Foto: X (@LaRevuelta_TVE)

L'última setmana d'octubre comença amb una victòria , una més, de La Revuelta sobre El Hormiguero . La visita de Carolina Marín al programa de David Broncano va portar sort a TVE , que arrenca la vuitena setmana de competència entre tots dos amb una mitjana de 2.074.000 espectadors i una quota de pantalla del 15,4%.

Mentrestant, el programa de Pablo Motos va congregar 1.841.000 espectadors, i va aconseguir un 14,1% de quota. Tot i això, cap va ser l'espai més vist del dia, honor que va recaure a Antena 3 Notícies 2 , amb una audiència mitjana de 2.161.000 espectadors i una quota del 17,2%.

A la franja de coincidència, de 21:55 a 22:51, La Revuelta va registrar 2.199.000 espectadors i un 16,2% de quota, mentre que El Hormiguero va ser vist per 1.781.000 espectadors, amb una quota del 13,2 %, segons l'informe de Barlovento Comunicació basat en dades de Kantar Media.

La Revolta va iniciar la setmana amb la presència de Carolina Marín, jugadora de bàdminton, pocs dies després de rebre el Premi Princesa d'Astúries dels Esports el 2024. També va assistir l'actor Emilio Gavira, que va parlar sobre l'acondroplàsia per promoure el respecte i la dignitat envers les persones amb aquesta condició. Per la seva banda, El Hormiguero va rebre els artistes argentins Ca7riel i Paco Amoroso, que s'han convertit en un fenomen global després de la seva recent presentació al Tiny Desk de NPR Music, que ja supera els set milions de visualitzacions.

La gala de la Pilota d'Or també va destacar a la nit, probablement robant atenció a ambdós programes d' access prime time . L'especial d' El dia després a Movistar Plus+ va reunir una mitjana de 334.000 espectadors i un 2,7% de quota de pantalla. A la televisió de pagament, va aconseguir un 21,9% de quota, i en total, 927.000 espectadors van sintonitzar en algun moment per presenciar la coronació de Rodri, jugador espanyol del Manchester City, com el millor jugador de la temporada.