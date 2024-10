Audiències: Broncano supera Motos amb la visita del Mago Pop

El Mag Pop i David Broncano. Foto: X (@LaRevuelta_TVE)

Amb la visita del Mag Pop a La Revuelta , David Broncano va aconseguir un nou triomf davant del seu principal competidor, El Hormiguero . Les últimes dues setmanes, el de Jaén ha guanyat tots els cara a cara, excepte dues ocasions.

El programa de La 1 va reunir una mitjana de 2.038.000 espectadors, aconseguint un 15% de quota de pantalla, mentre que el d' Antena 3 , que va comptar amb Mario Casas com a convidat, va obtenir 1.806.000 espectadors i un 13,6% de quota.

A la franja en què els dos programes van coincidir, La Revuelta va ampliar el seu avantatge, amb una mitjana de 2.111.000 espectadors i un 15,5% de quota davant els 1.757.000 espectadors i el 12,9% de quota d' El Hormiguero , segons l'informe diari de Barlovento Comunicación amb dades de Kantar Media.

El convidat de La Revuelta va ser Antonio Díaz, conegut com El Mag Pop, nascut a Badia del Vallès, Barcelona, el 1986. Amb només 17 anys, va començar a presentar els seus propis espectacles de màgia. L'il·lusionista va anar al programa per parlar sobre el seu documental El Mag Pop lands in USA , que documenta el seu procés per traslladar el seu espectacle als Estats Units i triomfar a Broadway.

Per la seva banda, a El Hormiguero , Mario Casas va promocionar la seva nova pel·lícula Escape , que arribarà als cines el 31 d'octubre. Aquest thriller, basat en la novel·la d´Enrique Rubio, està dirigit per Rodrigo Cortés i produït per Martin Scorsese. Casas interpreta un home que, fart de prendre decisions, decideix que només vol viure a la presó i farà el que sigui necessari per aconseguir-ho.