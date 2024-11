Autors del Jueves llancen botiga solidària per recolzar els afectats per la DANA a València

Botiga del Dijous

En un gest solidari, els autors i autores del Jueves, la popular revista satírica espanyola, han unit forces per recaptar fons destinats a les persones afectades per la recent DANA (Depressió Aïllada en Nivells Alts) que ha colpejat el País Valencià. La iniciativa consisteix a obrir una botiga online on es venen obres originals creades pels col·laboradors de la revista. Tots els ingressos de les vendes aniran íntegrament dirigits a ajudar els damnificats per les fortes pluges i les inundacions.

A través de la plataforma Big Cartel, l'equip del Jueves ha posat a disposició del públic una col·lecció d'il·lustracions i peces gràfiques exclusives dels seus autors i autores. La botiga ofereix una oportunitat única per als aficionats a l'humor gràfic d'adquirir obres signades i donar suport a una causa solidària alhora. Cada compra representa una aportació directa per alleujar la difícil situació que enfronten molts ciutadans a València i altres àrees afectades pel temporal.

Les inundacions de la DANA han causat estralls a diverses comunitats, afectant habitatges, negocis i el benestar de nombroses famílies