Audiències: ajustadíssima victòria d'El Hormiguero' en la segona nit de la setmana

Motos, durant l'entrevista a Carmen Machi. Foto: El Hormiguero

El Hormiguero continua dominant la setmana en audiència. Després de liderar dilluns passat 4, el programa de Pablo Motos va aconseguir una segona victòria consecutiva sobre La Revuelta en una nit en què els dos programes van quedar per sota dels dos milions d'espectadors. L'emissió del partit de Champions League entre el Reial Madrid i el Milà, transmès en plataformes de pagament, va restar espectadors a la televisió en obert.

En detall, El Hormiguero va reunir 1.920.000 espectadors, arribant a un 14% de quota, mentre que 'La Revuelta' va obtenir 1.858.000 espectadors i un 13,3% de quota, cosa que significa 62.000 espectadors menys que el programa d'Antena 3, segons dades de Barlovento Comunicación i Kantar Media. L'espai més vist del dia va ser Antena 3 Noticias 2 , amb 2.100.000 espectadors i un 16,4% de quota de pantalla.

Durant el tram en què tots dos programes van coincidir en horari, de 21:55 a 22:58, La Revuelta va superar 'El Hormiguero' amb 1.902.000 espectadors i una quota del 13,6%, davant dels 1.852.000 espectadors i el 13,3% de quota del competidor.

L'actriu Carmen Machi va ser la convidada d' El Hormiguero , on va presentar la seva nova sèrie, Celeste , que s'estrenarà el 14 de novembre a Movistar Plus+. En aquesta ficció, Machi interpreta una inspectora d'Hisenda que, a punt de prejubilar-se, enfronta el repte més gran de la seva carrera: demostrar que una estrella de la música llatina resideix a Espanya i hi ha de tributar.

Per la seva banda, Anne Igartiburu va ser la convidada de La Revuelta . La presentadora, reconeguda figura del món de la crònica social i popular rostre de les campanades de RTVE, continua sent una de les grans referències de l'entreteniment a Espanya després de gairebé tres dècades de trajectòria.