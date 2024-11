La lluita contra les 'fake news' i els 'bulos' centren la 13a edició de Netcom

Esther Roure, Igon Bartumeu, Ana Pastor, Sandra Hors, Glenn Kessler, Carme Miró i Marc Gómez. Foto: Dircom Catalunya

Més de 300 directors de comunicació (dircoms) es van reunir el passat dijous 14 de novembre a la tretzena edició de Netcom, la nit de la comunicació organitzada per Dircom Catalunya a l'Antiga Fàbrica Damm a Barcelona, i han debatut sobre la lluita contra les fake news i la importància de la verificació, segons ha informat l'organització en un comunicat.

Sota el lema Facts Matter, perquè els fets importen , en aquest esdeveniment presidit per la vicepresidenta primera de Dircom Catalunya, Sandra Hors, i conduït pel locutor i guionista Òscar Dalmau, un dels temes que s'han abordat ha estat la verificació i la desinformació en el marc de les eleccions nord-americanes.

Aquest esdeveniment ha acollit una entrevista entre la periodista Ana Pastor, fundadora de Newtral i referent en verificació a Espanya, i Glenn Kessler, director del The Fact Checker de Washington Post, que ha expressat que “en un món on la desinformació es propaga ràpidament, tal com hem vist de forma constant en la darrera campanya a la presidència dels Estats Units, la verificació de fets és més crucial que mai”.

Per part seva, Pastor ha afegit que "la verificació de fets no és únicament una tasca periodística; és un compromís amb la veritat i amb la societat" i ha assenyalat que la feina dels verificadors és més necessària que mai, en les seves paraules.

Sandra Hors ha assegurat que Netcom s'ha reafirmat en el compromís de promoure la veracitat i la transparència en els seus esforços comunicatius i ha convidat a reflexionar sobre el futur de la informació i sobre la veritat en un entorn mediàtic cada cop més complex.