CatalunyaPress aterra a Bluesky!

En un context de creixent descontentament cap a X, la xarxa social d'Elon Musk, CatalunyaPress fa un nou pas en la seva estratègia digital en unir-se a Bluesky, la plataforma liderada per Jack Dorsey.

Amb més de 15 milions d'usuaris i un creixement accelerat les darreres setmanes, Bluesky es posiciona com una alternativa atractiva per a aquells que busquen un espai més autèntic i lliure de la politització que ha marcat el rumb d'altres plataformes. A Espanya, tant periodistes com usuaris han començat a migrar cap a Bluesky, consolidant el seu paper com a nou punt de trobada per a la conversa social i la informació.

A CatalunyaPress, creiem a ser presents on són els nostres lectors. Per això, hem decidit sumar-nos a aquesta plataforma emergent per continuar oferint informació de qualitat a tots els espais on es construeix comunitat i opinió.

Et convidem a seguir-nos a Bluesky i formar part d'aquesta nova aventura digital:

👉 https://bsky.app/profile/catalunyapress.bsky.social

Ens veiem a Bluesky! 🌟