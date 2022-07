La mare d'Anabel Pantoja ho deixa clar: "juga amb el cap i no amb el cor" | telecinco.cat

La mare d' Anabel Pantoja va connectar en directe aquest divendres amb la seva filla per donar-li ànims i força a la recta final de ' Supervivents '. Quan la neboda de la tonadillera es disposava a nominar, Merchi apareixia al monitor per parlar amb la seva filla. Anabel no s'ha pogut contenir i ha trencat a plorar desconsolada en començar la videotrucada .

“Jo no hi he pogut anar perquè estic de baixa i, en estar de baixa, no em puc traslladar”, li explicava. La supervivent patia un atac de nervis i, novament, la seva mare li demanava que es tranquil·litzés.

“Ets una guerrera, una campiona. T'has superat, has estat fort, n'has tingut constància. M'has impressionat a les proves. Orgullosíssima no, el següent. Estic súper feliç, de debò. No donava dos duros per tu, vaig creure que t'aniràs com l'altra vegada, però t'estàs superant amb escreix. Vals or, creu-t'ho”.

Durant la seva conversa, no podia escapar-se un nom: el de Yulen . “Això és una història que estan vivint. Jo en les relacions no em fico, jo el que vull és la seva felicitat. El consell que li dono és que ara mateix està concursant, que segueixi i que lluiti i concursi amb el cap , no amb el cor” deia Merchi.