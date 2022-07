Ylenia, completament en contra de la comunitat LGTB/GTRES

Un dels personatges més sonats al món de la televisió en l'última dècada és Ylenia Padilla, coneguda ara com Ylenia Santana. Va saltar a la fama a Gandia Shore i va seguir al món de Mediaset fent de tertuliana d'alguns programes i apareixent també a GH Vip. Tot i això, ara les seves "aparicions estel·lars" estàs més enfocades a Instagram, ja que no deixa de deixar anar lindezas per la boca cap al col·lectiu LGTBI i els partits d'esquerres.

L'últim episodi a les seves xarxes socials el va protagonitzar aquest dissabte, quan va acusar la comunitat LGTB de ser "drogadictes, assassins, degenerats i pedòfils".

MÉS INFORMACIÓ Tamara Falcó inverteix en "miniplantes"

La seva croada contra el col·lectiu va començar el 2021, quan va criticar la Llei Trans i va rebre una allau de crítiques. "Tots els que esteu a favor de la Llei Trans us heu posicionat en contra de les dones i els seus drets", deia en un tweet. Des d'aquí molts usuaris de Twitter es van posicionar contra ella i, en més d'un directe d'Instagram, ha aprofitat per atacar el col·lectiu.

En aquesta ocasió, va arribar fins i tot a dir-li a un usuari: "Tu ets maricon, vas néixer home, no ets dona, fot-te. No ets dona, fot-te! La naturalesa es va acarnissar amb tu i no ets dona, fot-te".

Però les "perles" no es van quedar aquí, sinó que van arribar més enllà, arribant fins i tot a dir "poc fusell, poc fusell, molt poc", fent segurament referència als afusellaments que van rebre molts homosexuals a l'època del dictador Francisco Franco.

Una pena autèntica, tant veure el pensament d'un personatge que va poder arribar a influir en algunes persones, com veure els problemes de salut mental que arrossega. Una aturada de les xarxes socials no li aniria gens malament.