“Deixa de fer l'indi i tu deixa de fer el gripau, que pareixes un gripau parlant”. / @Mediaset

Víctor Sandoval no està passant pel seu millor moment i així ho explicava a Sálvame. Segons Sergio Alis, el col·laborador té dues facetes, una "de nen" i una altra "de divo". A més, creu que la seva manera d'actuar no és adequada, "no et pots comportar com fa 25 anys". El seu company de professió aconsella que es posi les piles i que deixi de fer l'indi i fes les coses bé.

Després d'escoltar aquestes dures declaracions, Sandoval va contestar: "Deixa de fer l'indi i tu deixa de fer el gripau, que sembles un gripau parlant". Els col·laboradors de Sálvame van intentar frenar-lo, amb un "empatitza una mica amb Sergio". Però Terelu Campos va haver d'intervenir i cridar-li l'atenció, "és normal que t'enfadis, però hi ha coses amb què no es juga, no es parla ni es fica. No em facis dir coses que no puc dir".

Angie va compartir moltes hores amb el col·laborador i el va acusar de ser “victimista” i de ficar-se amb els presentadors de tots els programes.