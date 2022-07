El cantant, en un concert. Foto: Europa Press

En el moment que va saltar la notícia de l'ordre d'allunyament interposada per la Justícia contra Ricky Martin per violència de domèstica , totes les mirades es van posar sobre el seu marit actual, però la denúncia ha estat interposada per un dels seus nebots .

Ricky Martin ha negat les acusacions que recauen sobre la seva persona i assegura que afrontarà la situació amb tota responsabilitat. Segons la denúncia Ricky i el seu nebot haurien tingut una relació “consensual durant set mesos” i que ja s'hauria acabat, moment en què la situació se'ls hauria anat de les mans.

A la denúncia s'especifica que van estar junts, que la relació es va trencar fa dos mesos i que des d'aleshores, el cantant no para de rondar pels voltants de casa seva i que quan consumeix drogues i alcohol, arriba a maltractar-lo. Assegura que ha temut per la vida i que per això ha interposat la denúncia.

El germà de Ricky Martin, persona que ha fet pública la identitat del demandant aposta per la innocència del cantant i denuncia la necessitat d'ajuda del nebot, que assegura que pateix algun tipus de problema mental.

El proper 21 de juliol, Ricky Martin donarà la versió dels fets abans la Justícia i enfrontaran les dues versions d'un mateix fet.