Nacho Palau s'ha enfrontat al 'pont de les emocions' després d'assabentar-se que el públic l'ha salvat de les nominacions. Lloc on s'ha obert completament en canal i no s'ha deixat res a dins.



El concursant en arribar a l'esglaó de l'“amor” i ha entonat el que significa per a ell ara mateix: “Actualment, una paraula, Cristian”. Així ha donat la notícia que té parella: “Una persona que està amb mi des de fa un any, un àngel, un oncle que m'ha sabut emportar, que ha aguantat molt”.



El supervivent ha volgut aprofitar “per donar-li el seu lloc i dir-li que estic tremendament agraït per tot el que està fent per mi i per la meva família” perquè sense ell això no hagués passat: “Ho adoro, ho vull moltíssim i m'espero durar moltíssims anys més amb ell”.



Palau, encara que assegura que amb Miguel Bosé "va tenir molt de reconèixer", també afirma que "li segueix volgut una animalada" i si li passarà alguna cosa el dia de demà li "donaria la meitat del meu cor".

I s'ha sincerat sobre la culpa que sent amb tot això: “Em sento culpable i sento la necessitat de dir que em faig igual de responsable que Miguel, les coses no passen si dues no volen”. Ha volgut demanar perdó per tot el que ha passat, pel dolor als seus fills, la seva família i la seva exparella: "Intentar treure-la, passar-la, de deixar-la enrere per poder continuar vivint dignament amb els meus fills i amb els meus éssers estimats".