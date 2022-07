Carlos Lozano va voler tenir alguna cosa amb Terelu Campos i està li va donar carbasses/ @Mediaset

Carlos Lozano ara presentador de 'Sálvame Sandía' recorre les platges de tot Espanya a la seva caravana per complir el somni de milers d'espectadors: convertir-se en col·laboradors per un dia.

L'ex de Miriam Saavedra parlava amb una de les convidades sobre la relació entre Yulen Pereira i Anabel Pantoja. "No crec que hi hagi amor però hi ha hagut cosetes íntimes", ha assegurat. En aquest moment hi ha intervingut Terelu Campos. "Pot ser sexe i no amor". "No em parlis de sexe i no amor, que portem una ratxa…Jo res, com tu, estem igual", ha comentat ell.

"Escolta, que jo no he dit res. El teu té delicte amb el boníssim que estàs", li ha assegurat la presentadora. Carmen Alcayde ha comentat que fan bona parella i ha preguntat que per què no tenen una cita.

"Quan treballàvem junts ja hi va haver una cosa que vaig voler però ella no em va fer ni cas", ha revelat ell. "Em va donar carbasses i jo ja no vull saber res". Terelu ha respost: "No m'ho devia dir bé perquè jo ni me'n vaig assabentar".