Així ha mostrat la revista Lecturas el nou aspecte de la Infanta Cristina a la portada d'aquest dimecres/@lecturas

La germana mitjana del rei Felip VI , la infanta Cristina, ha decidit passar per quiròfan per retocar-se la cara. Un canvi físic evident del qual tenim proves gràfiques i per al qual, segons assegura Lecturas, s'està preparant des de fa mesos, poc després que es fes oficial la seva separació del pare dels seus quatre fills.

La que va ser duquessa de Palma compta "amb un aspecte cada cop més cuidat i rejovenit". I darrere d'això hi ha feina. Després de separar-se es va apuntar a un gimnàs proper al seu domicili a Ginebra, on resideix i s'hi deixa veure amb assiduïtat i sol acudir, tres vegades per setmana per posar-se en forma.

Però si hi ha alguna cosa que crida aquesta nova Cristina és la desaparició de la berruga que sempre ha tingut entre el nas i el llavi superior. Tot i que es desconeix el perquè d'aquesta intervenció, perdre aquest element que tant protagonisme tenia a la cara ha estat una cosa que no ha passat desapercebuda en la seva última visita a Barcelona.