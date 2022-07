La família de Carlos Parra i Fiscalia van demanar que Ortega Cano compleixi la seva condemna a la presó/ @EP

Irma Valderrábano va ser sòcia de José Ortega Cano i ha volgut desemmascarar part de la seva família. al programa Viva la vida. El negoci que va muntar Ortega Cano amb Irma i amb Aniceto com a mà dreta, era un centre caní. La finca va acabar sent embargada en un concurs de creditors per morositat.

Durant aquests dos anys, Irma va ser testimoni dels secrets de la família del destre i segons ella darrere seu hi ha una persona darrere: Aniceto. Segons la seva experiència, la família del dretà "és una peixera de piranyes i el pobret d'Ortega Cano es deixa influenciar".

"Ortega Cano és molt bona persona, però està molt manipulat", diu. Per Ana María Aldón?, li pregunta la nostra companya. "No, Ana María és un encant", aclareix ella. Irma es refereix a Aniceto: " És l'ombra d'Ortega Cano, la seva samarreta interior, és qui ho controla tot, el 150%", sentenciava l'empresària.