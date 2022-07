Arxiu - Kiko Matamoros, en una imatge d'arxiu

Kiko Matamoros amb les piles tremendament carregades ha carregat durament contra la seva companya Anabel Pantoja per revelar els plans que ha pensat fer amb Yulen Pereira només sortir de ' Supervivents 2022 '.

Anabel diu que s'ha enamorat bojament de Yulen després de diverses setmanes de convivència que no tots s'acaben de creure, sobretot, pel tipus de projectes que ja planegen junts després del programa, com ara tenir un fill.

Matamoros ha tombat amb una lapidària frase el suposat joc d'Anabel per crear contingut i mantenir-se flotant al concurs que produeix Bulldog TV. "De moment no han foll***, però ja és mare. Té una cara que se la trepitja. Ens ha estat dient a tots al concurs que ella no vol ser mare, que no pensa ser mare, i per donar un vídeo s'inventa la bobada que acabem de veure. És acollonant".



Per a Kiko Matamoros : "No ha volgut ser mare mai i amb un senyor que no ha conviscut res més que cinc minuts, ja vol ser mare. És acollonant".