Moment de l'entrevista de Melissa Jiménez als tres jugadors del betis/@DAZN

Diumenge passat 11 de juliol es va celebrar el GP d'Àustria , al qual van acudir tres convidats VIP i jugadors del Betis: Marc Bartra, Joaquín Sánchez i Borja Iglesias . La periodista Melissa Jiménez és qui es va encarregar de les entrevistes a peu de pista realitzades als que van anar al Red Bull Ring, entre els quals s'incloïa el seu exmarit, Marc Bartra, amb qui va finalitzar el matrimoni el desembre passat i té tres fills a comú.

Les entrevistes, retransmeses per DAZN F1, van suposar una situació molt irònica i molt comentada en xarxes . En aquest context, el característic humor de Joaquín Sánchez va sortir a la llum , sense que aquest pogués contenir un lleuger riure davant la tensió viscuda en ple directe. "Bona tarda, Melissa", iniciava la seva intervenció el jugador, entre rialles.

Tot i això, el moment d'incomoditat aconseguia rebaixar-se una mica en contestar la pregunta de la periodista, confessant que la seva primera vegada a la Fórmula 1 havia estat una experiència "espectacular". D'altra banda, i en referència a la qüestió de la seva renovació al Betis, va expressar: “No em deixen anar-me'n”.

Després d'aquestes confessions, va tocar a Marc Bartra respondre a una qüestió sobre la presència als llocs davanters del pilot Carlos Sainz, un moment en què el somriure tornava a la cara del seu company del Betis. "La veritat és que hi sigui Carlos és un orgull per a tothom. Per al país és molt important. Molt contents també d'haver pogut estar amb ell. Tant de bo pugui guanyar", va declarar Bartra.