La periodista esportiva lleidatana Cristina Porta va explicar que va passar la nit del diumenge 10 de juliol a l'hospital. "Va ser de les pitjors nits de la meva vida", va dir la jove, qui també va participar al reality show de Telecinco Secret Story.

A través de les stories del seu perfil d'Instagram va compartir una imatge de l'habitació del centre hospitalari, explicant que estava esperant que li fessin proves.

L'endemà, també via Instagram, va donar les gràcies pels missatges de suport i va explicar que diumenge, tot i que es trobava bé, va començar a vomitar. Després d'hores i de no poder aixecar-se del terra per una enorme sensació de cansament, va haver d'avisar a l'ambulància, que la va portar a l'hospital.