Alba Carrillo s'ha banyat molt refrescant, ha compartit les imatges a Instagram i ha pujat la temperatura de les xarxes socials amb uns posats molt agosarats.

Unes imatges que ella ha explicat que va fer al seu poble i que ella mateixa ha explicat com es van treure: "Me les vaig fer al meu poble, Nava del Barco, a Gredos (..) Us convido a tots, però la vestimenta és nude, com ens van portar al món", feia broma amb els col·laboradors.



La persona que li havia fet "el robat" va ser la seva "mare i els meus gossos!", deia, traient tots de dubtes. A més, la col·laboradora de 'Ja es mediodía' assegura que està "molt inquieta" amb l'arribada de l'estiu i que es troba a la cerca activa de "marit".