Nacho Palau en una de les gales de Supervivents/ @EP

Gràcies al pas de Nacho Palau per 'Supervivientes' hem pogut conèixer-lo millor. Encara que li agrada mantenir de banda la seva vida privada, a l'illa s'ha deixat anar i ha parlat més d'una vegada de la seva actual parella, el xilè Cristian Villela des de fa dos anys. Després d'un any de relació, el xilè ho va deixar tot al seu país per venir a viure a València amb el seu noi i els seus dos fills, Ivo i Telmo.



Cristian té 52 anys i Nacho ja el coneixia des de fa temps ja que va treballar durant anys al sector de la música al seu país, coincidint fins i tot en una productora amb Miguel Bosé, encara que realment va estudiar una carrera que no té res a veure amb el món de els llums i lespectacle.



Nacho Palau va decidir fer pública la seva actual relació al 'Pont de les emocions', on Nacho es va obrir de bat a bat i va parlar del seu xicot: “Cristian és un oncle que m'ha sabut portar molt bé, vull donar-li el seu lloc, es s'ho mereix. El trobo a faltar cada dia".

Cristian és un apassionat de la natura, dels animals, de fer plans, de viatjar i també de l'esport i la bona alimentació. A més, està molt integrat a la família del seu nòvio i està sent el responsable de la cura d'Ivo i Telmo mentre el seu pare és al reality.