EuropaPress 4382401 pau padilla imatge arxiu

La revista Semana ha publicat les imatges de Paz Padilla fent-se un petó amb la seva nova parella durant les seves vacances. I ha estat enxampada pels paparazzis compartint gestos d' afecte amb Fran Medina , el fotògraf i Guàrdia Civil amb què va començar una relació fa més d' un any .

Ambdós membres de la parella ha volgut portar aquests primers mesos de relació amb la màxima discreció possible ja que porten junts des del mes de setembre passat. Durant aquests mesos, tots dos han compartit temps de lleure i també temps de treball.

En ser fotògraf, Fran Medina s'ha encarregat de dur a terme alguns dels reportatges que Paz Padilla i la seva filla Anna han fet els últims mesos perquè és fotògraf per a algunes capçaleres importants ia més Guàrdia Civil i ha preferit mantenir-se en un segon pla a durant aquests mesos de relació amb la presentadora. A les seves xarxes socials, el fotògraf comparteix alguns dels seus projectes professionals, però no dóna pistes de la seva vida personal.

Aquesta nova relació de Paz Padilla - que té 53 anys - surt a la llum dos anys després que la presentadora patís una de les garrotades més dures de la seva vida. Antonio Vidal , el seu marit i el que va ser el gran amor de la seva adolescència, va morir el juliol del 2020 després d'uns mesos de lluita contra la seva malaltia. La presentadora va parlar públicament del dolor i va escriure un llibre, 'L'humor de la meva vida', que més tard es va convertir en obra de teatre que actualment continua ensenyant per molts racons d'Espanya. La gaditana hi compta amb tot detall com va ser la seva vida des del principi de la seva relació amb l'Antonio fins que li va donar el seu darrer adéu.

A l'estiu del 2021, poc abans de començar la seva nova relació, Paz Padilla va comentar en una entrevista amb Bertín Osborne a 'La meva casa és la teva' que ja estava preparada per tornar a trobar l'amor. Amb el to de broma a què ens té acostumats, la presentadora va comentar que de vegades, per ser qui és, notava que "intimidava" els homes. "Jo he demanat de sortir a tots els oncles, a mi ningú se m'ha declarat. Encara ets a temps, Bertín", li va dir fent broma.