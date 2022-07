Ivana Trump era una gran dona/.Firma: SMG / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO - Only For Use In Spain/ @EP

La que fora primera esposa de l'expresident dels Estats Units, Ivana Trump, ha mort aquest dijous als 73 anys, segons ha informat la família en un comunicat en el que ha dit: "La nostra mare era una dona increïble: una força en els negocis, una atleta de classe mundial, una bellesa radiant i una mare i amiga afectuosa", afirmen els familiars al comunicat.

Ivana va arribar a la vida de l'expresident dels Estats Units a inicis de la dècada dels setanta i no ho va fer amb la intenció de ser una cònjuge tranquil·la i serena, sinó amb les ganes de posar el seu segell dins de l'imperi del seu marit.

La dona d'origen checoeslovaco venia de participar en els Jocs Olímpics de 1972 com a part de l'equip d'esquí, a més de ser una d'aquestes tantes persones que va fugir del comunisme atroç de l'URSS. Unes vivències que li van atorgar una gran seguretat i determinació, al mateix temps que un reconegut caràcter fort i dinàmic, que van derivar en un èxit rotund en el món dels negocis.

Ha estat el propi l'expresident dels Estats Units el que informava públicament de la defunció de la qual fos la seva primera esposa i mare de tres dels seus fills, Ivana Trump, als 73 anys d'edat mitjançant un comunicat oficial:“M'entristeix molt informar a tots els que l'estimaven, que són molts, que Ivana Trump va morir a la seva casa a la ciutat de Nova York. Era una dona meravellosa, bella i sorprenent, que va portar una vida grandiosa i inspiradora. El seu orgull i alegria eren els seus tres fills, Donald Jr., Ivanka i Eric. Estava tan orgullosa d'ells, com tots ho estàvem d'ella. Descansa en pau, Ivana!”.



Reacció a la qual el seu fill Eric no trigava molt a sumar-se a través del seu compte personal d'Instagram. "Amb profunda tristesa anunciem la defunció de la nostra benvolguda mare, Ivana Trump. La nostra mare era una dona increïble: una força en els negocis, una atleta de classe mundial, una bellesa radiant i una mare i amiga afectuosa. Ivana Trump va ser una supervivent. Va fugir del comunisme i va abraçar aquest país. Va ensenyar als seus fills sobre determinació i tenacitat, compassió i determinació. La seva mare, els seus tres fills i deu nets l'estranyaran molt", expressava.

L'empresària va haver d'escapar del seu país d'origen degut a la pobresa i el seu esperit protector va fer que no abandonés a la seva família fins a tenir un motiu perfecte pel qual deixar el teló d'acer sense aixecar cap sospita. Per això, es va casar amb el seu amic de la infància, llavors ciutadà canadenc, Georgre Syrovtka. Una vegada en el continent americà va iniciar la seva carrera de model en paral·lel a la seva destacable trajectòria esportiva i el seu treball en una botiga d'esports com a dependenta.

Ivana Trump i l'ex president dels Estats Units també es van conèixer durant la celebració d'uns Jocs Olímpics, en concret els de Mont-real de 1976. La dona d'origen txec no sols va ser la seva assessora recentment durant els seus anys al capdavant del país, com va afirmar en una entrevista per a 'The New York Times', sinó que des de l'inici de la relació es va convertir en la millor aliada de l'empresari. L'esportista és la responsable de la decoració de la icònica Trump Tower des de la descomunal font daurada del vestíbul al disseny de molts dels mobles de l'interior de l'edifici.

La seva gestió va portar al seu llavors marit a ser una de les figures més importants de l'alta societat i els negocis a nivell mundial durant la dècada dels 80. Així ho va reconèixer el mateix en el seu llibre 'Trump: The Art of the Deal', on va parlar de la seva exmuller com una persona exigent i competitiva, i, a més, va revelar una de les seves grans passions: “Quan es tracta d'administrar un casino, les bones habilitats d'administració són tan rellevants com l'experiència de joc”, va escriure. “Ella em va donar la raó”.



A inicis de la dècada dels 90 es va descobrir el romanç de Trump amb la model Maria Maples, quan la seva dona i els seus fills es trobaven en unes vacances nadalenques. Llavors, Ivana va sol·licitar el divorci i va començar un dur litigi contra l'empresari americà. La dona d'origen checoeslovaco va obviar els acords prenupcials i va exigir els béns de guanys sobre totes les propietats de la família Trump, no sols les del seu marit. La guerra mediàtica va provocar la mort del pare de la exmodelo, fet que va servir de punt d'unió entre tots dos per a arribar a un acord amistós. Ivana va rebre 25 milions de dòlars en efectiu, la mansió familiar de Connecticut, 5 milions de dòlars anuals de pensió alimentària, totes les seves joies i la meitat de Mar-a-Lago, la casa situada a Palm Beach, que també serveix com a club privat de la platja de l'elit estatunidenca.

Malgrat tot la seva relació amb Donald Trump era excel·lent i tots dos es reunien de manera habitual amb els seus fills per a menjar, sopar o simplement disfrutrar dels seus nets.